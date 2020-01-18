شاهد.. دهس طالب بحقوق المنوفية لمواطنين بأكبر شوارع المحافظة

حصل موقع صدى البلد علي فيديو دهس شاب لمواطنين بأكبر شوارع مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية حيث نشبت مشادة بين شاب بكلية الحقوق وسائق تاكسي بسبب اولوية المرور.



تسبب الحادث في دهس 4 مواطنين في حالات حرجة دون وقوع وفيات بشارع الجلاء البحرى وسط صدمة من المتواجدين بالشارع.



بدأت الواقعة بأكبر شوارع شبين الكوم والأكثر ازدحاما شارع الجلاء البحري حيث تشاجر شاب مع سائق تاكسي بسبب أولوية المرور وحاول الشاب الاصطدام بسائق التاكسي إلا أنه دهس 4 من الشباب الموجودين بالشارع والاصطدام بعدد من السيارات وعمل تلفيات بها.



فيما انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل 4 مصابين إلى المستشفى، فيما أكد مصدر أمنى أنه لا يوجد وفيات وتم ضبط الجاني وتحرير محضر بالواقعة.