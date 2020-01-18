أوركسترا هيلونغاينج الصيني يحيي حفلين بأوبرا الإسكندرية ومسرح الجمهورية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلين بالقاهرة والإسكندرية لأوركسترا "هيلونغاينج" السيمفوني الصيني بقيادة المايسترو جياو فيهو، في الثامنة مساء الاثنين المقبل على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية" ومساء الأربعاء المقبل على مسرح الجمهورية.



ويتضمن برنامج الحفلين،تقديم نماذج من الأعمال المحلية الصينية في القالب الكلاسيكي إلى جانب عدد من المؤلفات العالمية من بينها:افتتاحية الربيع لـ"لي هونتسي"، اللغز لـ "باو يوان كاي"، المصارع الإسباني لـ "باسكوال ماركينا نارو"، هذا المكان البعيد لـ "وانج لوكبان"، الفصول الأربعة لـ "فيفالدى"، فالس لـ "تشايكوڤسكي" وغيرها من الأعمال.



جدير بالذكر أن أوركسترا هيلونغيانج يعد من أهم وأشهر الفرق الموسيقية في شمال الصين،ويضم نخبة من العازفين من مختلف الجنسيات، ونجح على مدار الأربعين عاما الماضية في فرض تواجده على الساحة الفنية وحقق شهرة واسعة، حيث ضم إلى ريبرتواره الفني عدد ضخم من الأعمال العالمية والأوبرات الكلاسيكية كما استضاف الكثير من القادة والسوليستات المعروفين، وطاف مختلف دول العالم فى جولات فنية متعددة منها روسيا ، اليابان وهونج كونج ، كما شارك فى مهرجانات دولية وحصل على مجموعة من الجوائز المهمة.