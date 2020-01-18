AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

أوركسترا هيلونغاينج الصيني يحيي حفلين بأوبرا الإسكندرية ومسرح الجمهورية

السبت 18/يناير/2020 - 04:07 ص
أوركسترا هيلونغاينج
أوركسترا هيلونغاينج الصيني يحيي حفلين بأوبرا الإسكندرية
Advertisements
أ ش أ
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلين بالقاهرة والإسكندرية لأوركسترا "هيلونغاينج" السيمفوني الصيني بقيادة المايسترو جياو فيهو، في الثامنة مساء الاثنين المقبل على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية" ومساء الأربعاء المقبل على مسرح الجمهورية.

ويتضمن برنامج الحفلين،تقديم نماذج من الأعمال المحلية الصينية في القالب الكلاسيكي إلى جانب عدد من المؤلفات العالمية من بينها:افتتاحية الربيع لـ"لي هونتسي"، اللغز لـ "باو يوان كاي"، المصارع الإسباني لـ "باسكوال ماركينا نارو"، هذا المكان البعيد لـ "وانج لوكبان"، الفصول الأربعة لـ "فيفالدى"، فالس لـ "تشايكوڤسكي" وغيرها من الأعمال.

جدير بالذكر أن أوركسترا هيلونغيانج يعد من أهم وأشهر الفرق الموسيقية في شمال الصين،ويضم نخبة من العازفين من مختلف الجنسيات، ونجح على مدار الأربعين عاما الماضية في فرض تواجده على الساحة الفنية وحقق شهرة واسعة، حيث ضم إلى ريبرتواره الفني عدد ضخم من الأعمال العالمية والأوبرات الكلاسيكية كما استضاف الكثير من القادة والسوليستات المعروفين، وطاف مختلف دول العالم فى جولات فنية متعددة منها روسيا ، اليابان وهونج كونج ، كما شارك فى مهرجانات دولية وحصل على مجموعة من الجوائز المهمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار تذاكر حفل إليسا فى أوبرا جامعة مصر

أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية في حفل فني على مسرح سيد درويش

مزيج موسيقى..كايرو ستيبس فى 3 حفلات بأوبرا القاهرة والإسكندرية

ترشيحاتنا

جروس يشكو الزمالك لدى الـ فيفا.. تعرف على السبب

انتخابات اتحاد الكرة.. شوبير: إذا كان أبوريدة قطر فأنا طيارة.. فيديو

أخبار النادي الأهلي.. بادجي يفاجئ الجميع.. وهذا اللاعب جاهز للمقاولون العرب

اتجوزوا بقى.. شاهد تعليقات الجماهير على صور ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

تجاوز واعترض .. هاني حتحوت يكشف ما فعله وليد أزارو مع فايلر قبل مباراة طنطا ..فيديو

خلاف بين جارتين يتحول إلى نزاع قضائي استمر سنوات.. والسبب قط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر ازرق.. آيتن عامر في العرض المسرحى عطل فنى

الجيل اللى هيحرر فلسطين.. أم سعودية تتصدر ترند تويتر بسبب بنطلون ابنها

بفستان أسود... بوسى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها