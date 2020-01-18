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فنانه تشكيلية: العلاج بالفن سهل وله طرق متعددة بجانب النفسي.. فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 09:54 ص
العلاج بالفن
العلاج بالفن
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ريهام فيكتور
قالت عائشة رضوان فنانة تشكيلية، وممارسة العلاج بالفن، إنها خريجة بكالوريوس تربية فنية، تحب كل أنواع الفنون ، مشيرة إلى أنها درست دبلومة العلاج بالفن الى جانب كورس مكثف عن الأسس العلاجية بالفن .

وأضافت عائشة رضوان خلال حوارها ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc، أنها حصلت على ماجستير متخصص فى العلاج بالفنون التعبيرية ، منوهة إلى أن العلاج بالفن له فروع كثيره جدا .

وأشارت الفنانة التشكيلية وممارسة العلاج بالفن، أن الفن عموما اسهل طريقه للتعبير ، فالأطفال أول شئ يرغبون في عمله هو الرسم أو الرقص قبل الكلام .

وأكد الفنانة التشكيلية أن الفنون طرق ترويحية أو تنفسية بالعلاج ، لافتة إلى أن العلاج بالفن جزء من العلاج النفسي، لذلك لابد من وجود أخصائى نفسى ومعالج بالفن لأن طريقه ووسيلة أسهل وأقرب للشخص للتعبير عن الشئ الذى لا يعرفه وليس فقط ما يضايقه .

وتذكر: "أن العلاج بالفن لا يقلق المرضى منه ، فيمكن أن يكشف شئ لا يظهره أمام الطبيب المعالج، مضيفة أن الجلسة تنقسم إلى جزء كلام ومن ثم جزء حركة أو رسم أو الاثنين معا حسب استجابة وميول كل مريض.
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