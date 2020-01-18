فنانه تشكيلية: العلاج بالفن سهل وله طرق متعددة بجانب النفسي.. فيديو

قالت عائشة رضوان فنانة تشكيلية، وممارسة العلاج بالفن، إنها خريجة بكالوريوس تربية فنية، تحب كل أنواع الفنون ، مشيرة إلى أنها درست دبلومة العلاج بالفن الى جانب كورس مكثف عن الأسس العلاجية بالفن .





وأضافت عائشة رضوان خلال حوارها ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc، أنها حصلت على ماجستير متخصص فى العلاج بالفنون التعبيرية ، منوهة إلى أن العلاج بالفن له فروع كثيره جدا .





وأشارت الفنانة التشكيلية وممارسة العلاج بالفن، أن الفن عموما اسهل طريقه للتعبير ، فالأطفال أول شئ يرغبون في عمله هو الرسم أو الرقص قبل الكلام .





وأكد الفنانة التشكيلية أن الفنون طرق ترويحية أو تنفسية بالعلاج ، لافتة إلى أن العلاج بالفن جزء من العلاج النفسي، لذلك لابد من وجود أخصائى نفسى ومعالج بالفن لأن طريقه ووسيلة أسهل وأقرب للشخص للتعبير عن الشئ الذى لا يعرفه وليس فقط ما يضايقه .



