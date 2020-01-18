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منوعات

شاهد.. طفل 6 أعوام يقود سيارة والده يثير الجدل

السبت 18/يناير/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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مريم صليب
نشر أحد الأثرياء بكازخستان مقطع فيديو مرعبا لابنه أثناء قيادته بسيارته الجديدة، ويجلس ابنه البالغ 6 أعوام في الكرسي أمامي متحكما في السيارة. 

لم يهتم ذلك الأب للكارثة لذي قام بها فقد نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي متفاخرا بابنه الصغير الذي يقود السيارة في ذلك العمر الصغير جدا متناسيا أن هناك أرواح مواطنين قد تتعرض للأذى . 

أثار ذلك المقطع غضبا واسعا وجدلا بين الرواد على وسائل التواصل الاجتماعي ، منهم من علق بأنه ثري ويريد أن يتباهى بثروته وابنه، والبعض الآخر علق نه ضد قوانين المرور و الطفولة ، وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل " البريطانية . 

غرمت السلطات الوالدين مبلغا مقداره ما يعادل 333 دولار .

وأضاف المتحدث باسم الشرطة في كازاخستان، إنه حتى لو كان الطفل يقود السيارة على نطاق صغير، فلا يمكن تجاهل المخاطر المحتملة.

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