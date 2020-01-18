على قيد الحياة.. جهود لكشف غموض العثور على رضيع بجوار مدرسة بالجيزة

تجرى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تحرياتها لكشف ملابسات العثور على طفل صغير بالقرب من إحدى مدارس مدينة العياط.



تلقت شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على طفل رضيع بكامل ملابسه ومازال حيا، بالقرب من مدرسة الثانوي الصناعي بالعياط.



على الفور وجه اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.



ووجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، بإيداع الطفل المستشفى العام، وشكل فريق بحث لكشف الملابسات.



تحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.