التطبيق منتصف فبراير.. إطلاق منظومة كارت الفلاح الذكي بالبحيرة لـ 361381 حائزا

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وأضاف أنه بمجرد إطلاق منظومة كارت الفلاح الذكي يتم الحصول على قواعد البيانات المتكاملة الخاصة بالحيازات الزراعية، ولاستخراج التقارير والمؤشرات القومية التي سيعتمد عليها متخذو القرار في تكوين الرؤية الشاملة والموحدة في اتخاذ القرارات الخاصة بالحيازات الزراعية والذي سيخدم القطاع الزراعي كاملا.وأوضح الزواوي أن كارت الفلاح الذكى سيقدم دعما حقيقيا للفلاح وسيعمل على حل مشكلات الأسمدة وتسهيل حصوله على جميع مستلزماته الزراعية مدعمة بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء وتمكين الفلاح بشراء الأسمدة من أي مكان على مستوى المحافظة.وأشار وكيل زراعة البحيرة إلى وجود دعم تحفيزي للفلاحين سيوجههم لزراعة محصول اقتصادي معين مشددا على جميع رؤساء الجمعيات الزراعية بالالتزام بصرف جميع مستحقات الفلاحين من الأسمدة والكيماويات حسب المساحات التى يمتلكونها وطبقا لبيانات الكارت الخاص بكل حيازة.