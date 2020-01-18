طلاب إعدادية القاهرة يؤدون امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.. الآن

دخل منذ قليل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، إلى لجانهم الامتحانية لتأدية امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.



ووفقا لجدول الامتحانات الرسمي الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فمن المقرر أن يستمر زمن الامتحان من الساعة 11:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا.



وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه يبلغ إجمالي عدد طلاب الإعدادية بالقاهرة (163908)، من بينهم (83345) طالبا، و(80563) طالبة، وذلك داخل (707) لجان، إضافة إلى (20) طالبا سيؤدون الامتحان بمستشفى 57357.



كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه اطمأن على جاهزية اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية الـ 32 وفق توجيهات معالي محافظ القاهرة سيادة اللواء خالد عبد العال.



وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية، والتي تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.