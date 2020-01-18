كلوب يعلن غياب ثلاثي ليفربول عن مواجهة مانشستر يونايتد بـ الدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول غياب 3 لاعبين، عن مواجهة مانشستر يونايتد، المقرر لها، غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد: "لوفرين سيعود إلى تدريبات الفريق عقب مباراة مانشستر يونايتد بعد تعافيه من الإصابة".



وأضاف كلوب: "ميلنر وكيتا في مرحلة التعافي، ولم يتحدد موعد عودتهما إلى الملاعب حتى الآن".



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد الشياطين الحمر في المركز الخامس بـ 34 نقطة.