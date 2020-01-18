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رياضة

تعديل موعد أمم أفريقيا | هاني حتحوت: كلوب حزين من قرارات الكاف .. فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 12:13 ص
كلوب ومحمد صلاح وماني
كلوب ومحمد صلاح وماني
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حسن العمدة

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أعلن عن تغيير مواعيد تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، وكأس العالم 2022.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يذاع على قناة «صدي البلد»، إن كاف قرر تغيير مواعيد تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، المقامة في دولة الكاميرون وعودتها إلى الشتاء من جديد، بعد ان سبق له تعديلها وإقامتها فى الصيف، وهو يوضح مدي التخبط داخل الاتحاد الأفريقي.


وأوضح هانى حتحوت، إن الكاف أعلم الاتحادات الأفريقية بالمواعيد الجديدة للمباريات المتبقية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، وهو ماتسبب فى أرباك حسابات المنتخبات والمدربين، حتى الأندية وهو ما عبر عنه الألمانى يورجن كلوب مدرب ليفربول، الذى أظهر غضبا شديدا بسبب هذا القرار.
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