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فن

عايدة رياض تكشف تفاصيل إصابتها بمرض السرطان ..فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 02:47 م
عايدة رياض
عايدة رياض
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنان عايدة رياض، عن كواليس تعرضها لمرض السرطان منذ فترة طويلة وتم شفاؤها. 

وقالت عايدة رياض، فى لقاء لها ببرنامج "تحيا الستات" مع الإعلامية راغدة شلهوب "تعود قصة مرضى بالسرطان إلى كواليس تصوير مسلسل "دهشة" مع الفنان يحيى الفخراني، حيث بدأت أشعر بالتعب وقتها، لكننى انتظرت حتى تم الانتهاء من التصوير، وتوجهت لأحد الأطباء، والذي أخبرنى أن الأمر لا يعد كونه مجرد ميكروب في البول.

وأضافت عايدة رياض، "اتخضيت طبعا، كنت حاسة إنه الموضوع خلاص.. ده عيا جامد، آه كنت خايفة.. بس عادي ماشية". 

وأشارت عايدة رياض، إلى أنها استمرت في العلاج لمدة 3 أشهر، لكنها لم تشعر بتحسن، فطلب منها شقيقها تغيير الطبيب، والمتابعة مع آخر، وبالفعل استجابت له، فتم إجراء أشعة وتحاليل أثبتت في النهاية إصابتها بورم خبيث في المثانة.
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