تأجيل محاكمة 11 متهما بخطف واحتجاز مواطن بالتجمع لـ 9 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 11 متهما، بخطف واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه بالتجمع، لجلسة 9 فبراير المقبل للمرافعة.





صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد وأيمن محمد وياسر عمر، وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.





وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين هم كلا من "ح ص، و م ع، وع م، وأ م، وغ ا، وس ع، و م إ، وي ف، وخالد أ، وخالد ع، و فريج ع".



