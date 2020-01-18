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حوادث

تأجيل محاكمة 11 متهما بخطف واحتجاز مواطن بالتجمع لـ 9 فبراير

السبت 18/يناير/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 11 متهما، بخطف واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه بالتجمع، لجلسة 9 فبراير المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد وأيمن محمد وياسر عمر، وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين هم كلا من "ح ص، و م ع، وع م، وأ م، وغ ا، وس ع، و م إ، وي ف، وخالد أ، وخالد ع، و فريج ع".

وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر إحالة القضية تهمة حيازة سلاحا ناريا "بندقية ألية "، حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته، أو إحرازه وقاموا بحجز المجنى عليه محمد محمود، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح، كما حصلوا بالتهديد من المجنى عليه مبلغا من النقود.
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