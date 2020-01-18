رسب 3 مرات.. حكاية طالب ثانوي عام انتحر شنقا في القليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مشنوق داخل منزل قديم بقرية الرملة بمركز بنها، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لكشف ملابسات الواقعة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.





تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بالعثور على جثة الشاب "ع ع" 20 عاما مشنوقا داخل أحد المنازل القديمة بالقرية.





وعلى الفور انتقلت أجهزة البحث الجنائي إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة وسؤال أهل المتوفى إن والدته اكتشفت الواقعة صباح اليوم حيث وجدت الجثة معلقة بحبل.



