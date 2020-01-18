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حوادث

رسب 3 مرات.. حكاية طالب ثانوي عام انتحر شنقا في القليوبية

السبت 18/يناير/2020 - 04:05 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مشنوق داخل منزل قديم بقرية الرملة بمركز بنها، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لكشف ملابسات الواقعة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بالعثور على جثة الشاب "ع ع" 20 عاما مشنوقا داخل أحد المنازل القديمة بالقرية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة البحث الجنائي إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة وسؤال أهل المتوفى إن والدته اكتشفت الواقعة صباح اليوم حيث وجدت الجثة معلقة بحبل.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن المتوفى كان متعثر دراسيا بسبب رسوبه في الثانوية العامة 3 مرات ومؤخرا التحق بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية وكان دائما يعاني من الاكتئاب والعزلة ويرجح أن يكون انتحر شنقًا لمروره بضائقة نفسية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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