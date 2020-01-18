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فن

حماقي يفوز بجائزتي نجم 2019 وسفير الإنسانية.. وزينة أفضل ممثلة سينمائية عربية..صور

السبت 18/يناير/2020 - 05:29 م
زينة ومحمد حماقى
زينة ومحمد حماقى
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أحمد إبراهيم
انتهت فعاليات حفل كازا آرت بالمغرب فى دورته الثالثة من تنظيم جمعية "لغراد" ووكالة Atelier Vita بمدينة الدار البيضاء.

ويعتبر حفل كازا آرت من أضخم الأحداث التكريمية على الصعيد العربي، بحيث يكرّم شخصيات عامّة برعت في مجالها من مختلف الدول العربية. 

وبدأ الحضور بالتوافد على السجادة الحمراء، ليبدأ الحفل بتقديم الاعلامية عفاف مجيد، وليستهلّ بكلمة لرئيسة جمعية "لغراد" السيّدة سارة رقيب التي رحّبت بالحضور. 

وأردفت :" المهرجان سيكرم بدورته الثالثة ١٨ شخصية متميزة ابدعت في مجالات متعدّدة من مختلف البلدان العربية" وأضافت:" ستبقى أرض المغرب حاضنة للأحداث الفنية الراقية ولكل شخص يقصد هذه الأرض كمملكة مستقبلة للتميّز." 

حضر الحدث مجموعة من الشخصيات الرسمية، كنائب عمدة مدينة الدار البيضاء عبدالمالك الكحيلي، سفير جمهورية مصرية العربية أشرف إبراهيم، ومدير Casa events & animation محمد الجوهري. 

أمّا عن التكريمات، فتم تقسيم فئات التكريم الى خمس:"فئة المغنيين، فئة التمثيل والاخراج، فئة الإعلام، فئة الفن التشكيلي، وفئة المغنيين الشباب وضمن هذه الفئات توزعت الاسماء الضخمة من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامّة.

وتم تكريم النجم محمد حماقي كنجم السنة، وسفير الإنسانية لعام ٢٠١٩، كما تم تكريم الممثلة المصرية زينة كأفضل ممثلة سينمائية عربية عن فيلمها الاخير "فلوس" الذي قدمته إلى جانب النجم تامر حسني.

أمّا عن الممثلة التونسية فريال يوسف فقد تكرمت عن فيلمها المنتظر "ماكو" إضافة إلى الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس فقد حصلت على جائزة أفضل برنامج عربي وأفضل إعلامية عربية في مجال الاعلام الفنّي والتنموي.
حماقي يفوز بجائزتي نجم 2019 وسفير الإنسانية.. وزينة أفضل ممثلة سينمائية عربية..صور
حماقي يفوز بجائزتي نجم 2019 وسفير الإنسانية.. وزينة أفضل ممثلة سينمائية عربية..صور
حماقي يفوز بجائزتي نجم 2019 وسفير الإنسانية.. وزينة أفضل ممثلة سينمائية عربية..صور
حماقي يفوز بجائزتي نجم 2019 وسفير الإنسانية.. وزينة أفضل ممثلة سينمائية عربية..صور
حماقي يفوز بجائزتي نجم 2019 وسفير الإنسانية.. وزينة أفضل ممثلة سينمائية عربية..صور
حماقي يفوز بجائزتي نجم 2019 وسفير الإنسانية.. وزينة أفضل ممثلة سينمائية عربية..صور
حماقي يفوز بجائزتي نجم 2019 وسفير الإنسانية.. وزينة أفضل ممثلة سينمائية عربية..صور
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