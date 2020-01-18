أسعار الدولار.. استقرار في تعاملات اليوم و 15.89 جنيه أقصى سعر للبيع

استقرت أسعار الدولار بالبنوك بنهاية تعاملات اليوم السبت، ومنذ الخميس الماضي، ليصل أدني سعر للدولار 15.76 جنيه وبنفس القيمة المعلنة من البنك المركزي المصري.
وصل أدني سعر للدولار في تعامل اليوم ببنك قناة السويس ليسجل 15.76 جنيه للشراء و 15.86 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار ببنوك " المصرف المتحد، التعمير والإسكان،العربي الإفريقي الدولي، المصري الخليجي، المصرف العربي الدولي، اتش اس بي سي، التجاري الدولي، الاستثمار العربي" نحو 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.
وسجل سعر الصرف للدولار ببنوك " بلوم، الإسكندرية، المشرق، عودة، البركة، كريدي أدريكول، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، مصر إيران للتنمية، سايب" نحو 15.78 جنيه للشراء و 15.88 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك " الأهلي اليوناني، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية" نحو 15.89 جنيه للشراء و 15.89 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار ببنوك" مصر، الأهلي" نحو 15.8 جنيه للشراء و 15.9 جنيه للبيع، بينما سجل أعلي سعر له بمصرف أبوظبي الإسلامي نحو 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع.
وصل أدني سعر للدولار في تعامل اليوم ببنك قناة السويس ليسجل 15.76 جنيه للشراء و 15.86 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار ببنوك " المصرف المتحد، التعمير والإسكان،العربي الإفريقي الدولي، المصري الخليجي، المصرف العربي الدولي، اتش اس بي سي، التجاري الدولي، الاستثمار العربي" نحو 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.
وسجل سعر الصرف للدولار ببنوك " بلوم، الإسكندرية، المشرق، عودة، البركة، كريدي أدريكول، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، مصر إيران للتنمية، سايب" نحو 15.78 جنيه للشراء و 15.88 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك " الأهلي اليوناني، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية" نحو 15.89 جنيه للشراء و 15.89 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار ببنوك" مصر، الأهلي" نحو 15.8 جنيه للشراء و 15.9 جنيه للبيع، بينما سجل أعلي سعر له بمصرف أبوظبي الإسلامي نحو 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع.