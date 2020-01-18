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اقتصاد

انخفاض الدولار 22 قرشا منذ بداية عام 2020 بسبب النقد الأجنبي

السبت 18/يناير/2020 - 12:04 م
صدى البلد
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القسم الاقتصادى
سجلت أسعار الدولار تراجعا أمام الجنيه المصري بنحو 22 قرشا منذ بداية عام 2020 وحتى الوقت الحالي.

وبلغت أسعار الدولار ببداية عام 2020 نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وارتفع الدولار ارتفاعا طفيفا بنهاية الأسبوع الأول من العام حتى سجل 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

وخلال الأسبوع الثانى من عام 2020 اتخذ الدولار منحنى الهبوط حتى تراجع الى 15.77 جنيه للشراء ، و15.87 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وسط توقعات باستمرار تراجعه خلال يناير الجاري.

وأكد البنك المركزى أن الزيادة الملحوظة فى موارد البنوك من النقد الأجنبي وخاصه من استثمارات صناديق النقد الأجنبي في الأسواق المالية المصرية، قد ساهمت في تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي للبنوك سجلت نحو 1.7 مليار دولار خلال 4 أيام عمل (منذ يوم الأربعاء قبل الماضى حتى يوم الاثنين الماضى).

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس الماضى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25 ٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب.

وذكرت وكالة “بلومبرج” العالمية فى أحدث تقرير لها أن الجنيه المصري، أحد أفضل العملات أداءً في العالم خلال عام 2019، مستمر في الارتفاع مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية، حيث كسر حاجز سعري رئيسي بعد دخول تدفقات تجاوزت 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت أن ارتفاع الجنيه المصري، الذي كان قد تم تحرير سعر صرفه أواخر 2016، أدى إلى تزايد جاذبية الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية في العام الماضي، والتي سجلت عائدا جذابا للغاية بلغ حوالي 15% على السندات المحلية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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