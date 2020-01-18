في ندوة مستقبل وطن.. صحة الأميرية توضح أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

صرح أحمد مراد أمين الإعلام بالأميرية بحزب مستقبل وطن، بأن الأمانة نظمت ندوة تثقيفية طيبة برئاسة الدكتور ياسر مهران الأمين العام للكشف المبكر عن سرطان الثدى وطرق علاجه فى إطار مبادرة 100 مليون صحة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.





حضرت الندوة الدكتورة حنان حسين عبد الموجود مدير مكتب صحة الأميرية والدكتورة مروة محمد لطفي مدير إدارة مكافحة العدوى بالأميرية وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الشياخات بالأمانة وأمنية المرأة وعدد كبير من السيدات اللاتي حرصن على الحضور للاستفادة من تلك الندوة.





بدأت الندوة فى الساعة الثانية عشر ظهرا ورحب الدكتور ياسر مهران بالضيوف والحضور الكريم.





وطالب مهران من السيدات ضرورة التوجه إلى مكتب الصحة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحتهن باستمرار لعدم تعرضهن لأى مكروه ومعرفة طرق الوقاية من الأمراض التى تصيبهن.





دارت أحداث الندوة حول الاهتمام بصحة المرأة وكيفية الكشف المبكر لسرطان الثدي وقالت الدكتورة حنان حسين أن من أهم الأعراض التي تؤكد إصابة السيدات بسرطان الثدى وجود كتلة او تثخنًا في الثدي يَختلف عن الأنسجة المحيطة، وتغير في حجم الثدي أو شكله أو مظهره والجلد الموجود على الثدي، مثل الترصُّع "الحلمة المقلوبة" حديثة الظهور كما يظهر تقشُّرً أو تساقطً في المنطقة المصطبغة من الجلد المحيط بالحلمة أو إصابة جلد الثدي باحمرار أو تنقيره، مثل جلد البرتقالة، وعند ظهور اى عرض من تلك الأعراض بجيب التوجه السريع إلى مكتب الصحة لإجراء الفحوصات اللازمة واختبارات سرطان الثدي، مثل فحوص الثدي السريرية والتصوير الإشعاعي للثدي أو من خلال الفحص الذاتي للوعي بهما والعلاج يكون على نفقة الدولة.





قالت الدكتورة مروة لطفى: على السيدات ضرورة ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة في اليوم على الأقل في معظم أيام الأسبوع. وإذا لم تمارسين الرياضة في الآونة الأخيرة ابدئي ببطء والحد من العلاج بالهرمونات في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث فقد يزيد الجمع بين العلاج بالهرمونات من خطر الإصابة بسرطان الثدي، والحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، استخدمي أقل جرعة ممكنة من العلاج بالهرمونات لأقصر مدة زمنية.





واضافت أنه لابد من الحفاظ على الوزن إذا كان وزِنِك صحيًا، فلتسعين للمحافظة على وزنك وإذا كنتِ بحاجة لإنقاص وزنك، فاتبعى الإستراتيجيات الصحية لتحقيق ذلك وعليك التخفيف من عدد السعرات الحرارية التي تتناولينها يوميًا وزِودي ببطء من ممارسة التمارين الرياضية.



