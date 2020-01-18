توزيع بطاطين ووجبات غذائية للأولى بالرعاية بالفرافرة في الوادي الجديد

أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم السبت، بقيادة النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، وأمين عام الحزب، عن توزيع وجبات غذائية على 30 أسرة بمركز الفرافرة.

أكد أمين حزب مستقبل وطن بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور عصام الكومي، توزيع وجبات غذائية ودعم عيني لـ30 أسرة من الحالات الفقيرة والأولى بالرعاية في قرية الكفاح بالمركز.

أضاف عصام، أن الحزب بصدد توزيع وجبات غذائية إضافية للحالات الإنسانية والفقيرة والأولى بالرعاية خلال الفترة القليلة المقبلة.

ولفت الي، أنه في إطار حملة "شتاء دافئ "، والتي أطلقها حزب مستقبل وطن علي مستوي الجمهورية.

واوضح انه جري توزيع 15 بطانية علي مستشفى الفرافرة المركزي، مشددا علي استمرار الحزب في تأدية دوره المجتمعي بالمحافظة، وسط تقدير المواطنين وحثهم للحزب علي استكمال ما بدأه من مبادرات ناجحة ومؤثرة.