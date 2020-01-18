تعرف على شروط مسابقة ريادة الأعمال بجامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، إطلاق مسابقة "ريادة الأعمال" خلال إجازة منتصف العام الدراسي، لطلاب الجامعة لتوظيف مشروعاتهم الريادية في مختلف المجالات، في ضوء دراستهم لمقرر ريادة الأعمال، الذي تم إقراره خلال العام الدراسي الجاري 2019 / 2020.



*أن تكون الفكرة مبتكرة.

* يكون المشروع ذا أهمية على المستوى القومي ويمكن الاستفادة منه.

* أن يقدم الطالب عرضًا لمشروعه أمام لجنة الإرشاد الأكاديمي.

* الالتزام بالأمانة العلمية وأخلاقيات وقواعد البحث العلمي وحقوق الملكية الفكرية فيما يتم اقتباسه.

* عدم الاعتماد على أي مادة علمية أو أدبية مجهولة المصدر من الإنترنت.

* ألا يكون المشروع قد تم تقديمه من قبل لجهة أخرى.

* ألا يكون سبق له الحصول على جوائز.

* تقديم المشروعات يكون بالإدارة العامة لرعاية الشباب في موعد أقصاه شهر بعد انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، ثم يتم بعدها تقييم المشروعات المقدمة.



ويحصل الطالب صاحب المشروع الفائز على مكافأة مالية تتراوح قيمتها من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه، يشاركه فيها الأستاذ المشرف، وشهادة تقدير تثبت حقوق الملكية الفكرية لمشروعه.