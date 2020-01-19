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فن

نشرة الفن.. أصالة ترد على احتمالية الصلح مع أنغام.. وظهور جديد لـ السعدني ومي عز الدين

الأحد 19/يناير/2020 - 07:53 ص
قسم الفن
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