نشرة الفن.. أصالة ترد على احتمالية الصلح مع أنغام.. وظهور جديد لـ السعدني ومي عز الدين

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
أول تعليق من أصالة على احتمالية الصلح مع أنغام.. فيديو
مفيش دقيقه غبت عني.. أحمد سعيد عبد الغنى يحيي ذكرى والده
محمد رجب يرقص في فرح شعبي.. فيديو
شاهد.. ماجد المصرى يؤدى تدريبات شاقة في الجيم
بصورة سيلفي.. أحمد السعدني يهنئ مي عز الدين بعيد ميلادها والجمهور: لايقين على بعض
أول تعليق من أصالة على احتمالية الصلح مع أنغام.. فيديو
مفيش دقيقه غبت عني.. أحمد سعيد عبد الغنى يحيي ذكرى والده
محمد رجب يرقص في فرح شعبي.. فيديو
شاهد.. ماجد المصرى يؤدى تدريبات شاقة في الجيم
بصورة سيلفي.. أحمد السعدني يهنئ مي عز الدين بعيد ميلادها والجمهور: لايقين على بعض