أول تعليق من أصالة على احتمالية الصلح مع أنغام.. فيديو

علقت الفنانة السورية، أصالة نصري، على إمكانية المصالحة مع الفنانة أنغام، ردًا على سؤال أحد الإعلاميين لها عقب حفلتها في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية.



وقالت أصالة ردًا على السؤال الذي نقله برنامج The Insider بالعربي: "ما عندي مشاكل مع حد، ما عندي مشاكل، ما أنا فاضية، أنا إنسانة مشغولة في شغلي، ومع أولادي وأصدقائي، ما عندي مشاكل مع أحد".



وجاء الفيديو المتداول مؤخرًا للفنانة أصالة داخل إحدى السيارات، وهى تغنى أغنية "حالة خاصة جدًا" للفنانة أنغام.



يذكر أن الفنانة أصالة نصري أحيت الجمعة الماضية حفلها الخيري الكبير الذي أقيم على المسرح الرئيسي بالقرية العالمية بمدينة دبي بالإمارات.



وخلال الحفل، تأثرت أصالة، بعد تقديم عدد من الأغنيات الحزينة، حيث دمعت عينها أثناء تقديم أغنيتي "مابقاش أنا"، و"خانات الذكريات".







