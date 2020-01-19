ولي عهد دبي يعتمد استراتيجية جديدة لمؤسسة دبي للمستقبل

اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجية مؤسسة دبي للمستقبل للسنوات الثلاث المقبلة، حدد من خلالها أطر العمل والأهداف الكفيلة بتعزيز دورها منصةً رائدة عالميًا لتطوير أبحاث المستقبل، ومرجعية معرفية تساعد المسؤولين في حكومة دبي على استشراف وصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجية.



وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: "طموحنا كبير للمرحلة المقبلة."



واضاف : نريد مضاعفة الجهود لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في "وثيقة 4 يناير 2020" بجعل دبي رائدة مدن المستقبل .... هذه الرؤية هي الأساس لعمل مؤسسة دبي للمستقبل خلال السنوات المقبلة".



وتابع : "تصميم المستقبل نقطة البداية لأحلامنا وطموحاتنا للسنوات القادمة ... نتطلع لأن يصبح متحف المستقبل وجهة عالمية لتجربة المستقبل، وحاضنة للمواهب والعقول، ونافذة للعالم على الغد."