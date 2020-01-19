افتتاح معرض التاج الفوتوغرافي في متحف المنيل.. اليوم

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن المعرض يضم قرابة 50 صورة فوتوغرافية من تصوير فناني نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي.







وتتضمن مجموعة من الصور الفوتوغرافية تبرز العمارة الخاصة بمتحف المجوهرات وايضًا الفنون والرسومات الموجودة بداخله.

ينظم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، بالتعاون مع متحف المجوهرات الملكية، معرضًا فنيًا تحت عنوان "معرض التاج الفوتوغرافي" اليوم، الأحد.يأتي ذلك لتشجيع مختلف فئات الجمهور من المجتمع المصري لزيارة المتاحف الأثرية، ويستمر لمدة 10 أيام في قاعة العرض المؤقت.من جانبه، نوه ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، إلى أن هذا المعرض يهدف إلى تشجيع الجمهور لزيارة متاحف القصور في مصر لما تذخر به مقتنيات وقطع أثرية فريدة تشملها عمارة فنية عظيمة.