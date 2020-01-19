يدعم شبكات 5G.. تسريب يكشف مواصفات هاتف Find X2 المرتقب من أوبو.. صور

نشر أحد حسابات التسريبات الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي ويبو "Weibo" الصيني، مواصفات هاتف فايند إكس2 Find X2 المرتقب من شركة أوبو "Oppo"، وفق ما ذكره موقع "gsmarena" التقني.





وذكرت التسريبات أن الهاتف سيأتي بشاشة منحنية الجانبين من نوع OLED بقياس 6.5 بوصة وبدقة 3168×1440 بكسل، وستمتاز الشاشة بدعم معدل تحديث قدره 120 هرتز، وهي ميزة يبدو أن كثير من الشركات سوف تتنافس على تقديمها في هواتفها خلال عام 2020.





وذكر الحساب أيضا أن أوبو ستتيح للمستخدمين إمكانية التبديل بين دقتي FHD+ و QHD+، ومعدلي التحديث 60 هرتز و120 هرتز، وذلك بغية توفير طاقة البطارية.





ومن المتوقع أن يقدم هاتف فايند إكس2 Find X2 معالجا من نوع Snapdragon 865 من كوالكوم، ودعم شبكات اتصال الجيل الخامس 5G، إلى جانب كاميرا تدعم تقنية التركيز التلقائي المتعدد الاتجاهات، التي تعد الجيل القادم من تقنية التركيز التلقائي الثنائي البكسل.كما يتوقع أن يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع باستطاعة 50 واط.



