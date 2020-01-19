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أخبار العالم

معدل عبور قياسي.. أكثر من مليوني مسافر عبر جسر الملك فهد خلال إجازة نصف العام

الأحد 19/يناير/2020 - 12:26 م
جسر الملك فهد
جسر الملك فهد
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محمود نوفل
أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في السعودية، عن عبور أكثر من مليوني مسافر عبر الجسر الرابط بين المملكة والبحرين خلال إجازة منتصف العام.

وأوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه وفقا للإحصائيات الصادرة عن مصلحة الجوزازات في الفترة من 1 إلى 18 يناير، فإنه تم تسجيل عبور 2.056.424 مسافر بمعدل يزيد على 114 ألف مسافر يوميا.

وقالت المؤسسة إن هذه الفترة شهدت تسجيل عدد من الأرقام غير المسبوقة في أعداد المسافرين منذ افتتاح الجسر.

وكان الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عماد المحيسن، قال في وقت سابق إنه سيتم السماح بعبور قائدي الدراجات النارية، والتنقل بين المملكتين خلال فترة التشغيل التجريبي.

وأضاف المحيسن، أن شروط العبور تتضمن أن تكون المركبة مرخصة، وتحمل لوحات مرورية، وخاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية والبحرين.

كما أشار إلى أنه سيتم تقديم هذه الخدمة على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع، على أن يتم إيقافها مؤقتًا حفاظًا على سلامة المسافرين عند سوء الأحوال الجوية.

وبيّن المحيسن أنه تم تخصيص المسار أقصى اليمين لإنهاء إجراءات سفر قائدي الدراجات النارية في مناطق إنهاء الإجراءات، قدوما ومغادرة، بالجانبين السعودي والبحريني.

كما نوه إلى أنه سيتم إتاحة جميع مسارات دفع الرسوم بالجانبين لتحصيل رسوم عبور قائدي الدراجات النارية التي تم تحديدها بقيمة 25 ريالًا أو 2.5 دينار بحريني للاتجاه الواحد.

وجسر الملك فهد هو جسر بحري يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بطول نحو 25 كيلومترًا وعرض 23.2 متر، ويبدأ من مدينة الخبر السعودية حتى العاصمة البحرينية المنامة.
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