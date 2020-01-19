شاهد.. تشييع جثمان الدكتور محمود السقا من مسجد جامعة القاهرة

شعيت منذ قليل جنازة الدكتور محمود السقا، أحد أبرز أساتذة القانون من مسجد كلية التجارة بـ جامعة القاهرة، وتوفي صباح اليوم عن عمر ناهز 84 عاما.
وكان الدكتور محمود السقا قدم العديد من المؤلفات التي تم تدريسها في الجامعة، وظهر على الساحة السياسية من خلال حزب الوفد والبرلمان.
وقالت عبر حسابها على "فيسبوك" اليوم: "إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة على أبي بعد صلاة الظهر في جامعة القاهرة بجامع كلية تجارة، والدخول من البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة، ادعوا له فاشهد الله أنه كان أطيب وأجمل وأعظم أب".
وكان الدكتور محمود السقا قدم العديد من المؤلفات التي تم تدريسها في الجامعة، وظهر على الساحة السياسية من خلال حزب الوفد والبرلمان.
وأعلنت سونيا محمود السقا، تشييع جنازة والدها السياسي والبرلماني الدكتور محمود السقا، ظهر اليوم، الأحد، من مسجد كلية التجارة بجامعة القاهرة.
وقالت عبر حسابها على "فيسبوك" اليوم: "إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة على أبي بعد صلاة الظهر في جامعة القاهرة بجامع كلية تجارة، والدخول من البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة، ادعوا له فاشهد الله أنه كان أطيب وأجمل وأعظم أب".