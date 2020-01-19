سيدات طائرة الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا للمقاولون

يختتم فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي تدريباته في السابعة من مساء اليوم، الأحد، على الصالة المغطاة بمقر النادي بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة المقاولون في الدوري غدًا.



ويشهد المران الختامي جلسة للمدرب حمدي الصافي مع لاعبات الفريق؛ للحديث عن الجوانب الفنية ونقطة القوة والضعف لفريق المقاولون، استعدادا لمواجهة الغد.



وتقام المباراة في السادسة مساء على الصالة المغطاة بصالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.



وكان فريق سيدات الأهلي قد حقق الفوز على الزهور في المباراة السابقة بثلاثة أشواط نظيفة، ضمن منافسات الدوري.



