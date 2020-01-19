في مستهل تعاملاتها الأسبوعية.. البورصة الإماراتية تربح 3.8 مليار درهم

بدأت أسواق الأسهم الإماراتية اليوم الأول من تعاملاتها الأسبوعية على مزيد من التحسن خاصة في سوق دبي المالي، وسط استمرار عمليات الشراء على الأسهم القيادية، وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 3.8 مليار درهم في ختام الجلسة.





وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.23% مغلقا عند 2863 نقطة فيما أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 5174 نقطة .





وتواصلت شهية التداول عند مستويات جيدة إذ بلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين الى 420 مليون درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 171 مليون سهم نفذت من خلال 2979 صفقة .





وسُجل الجزء الأكبر من التداولات على الأسهم الثقيلة الأمر الذي دعم مكاسب الأسواق حيث بلغت قيمة التداولات على سهم بنك الإمارات دبي الوطني 166 مليون درهم مما رفع السهم الى 13.90 درهم فيما وصلت قيمة التداول على سهم بنك دبي الإسلامي 40 مليون درهم وصعد الى مستوى 5.78 درهم وإعمار العقارية الى 4.23 درهم ،وانضم سهم دبي للاستثمار الى قائمة الرابحين مرتفعا الى 1.37 درهم وكذلك ارابتك الى 1.24 درهم .



