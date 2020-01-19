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أخبار البلد

تمهيدا لاستئناف الرحلات.. وفد روسي يتفقد إجراءات الأمن بـ مطاري شرم الشيخ والغردقة

الأحد 19/يناير/2020 - 03:25 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
يجري وفد روسي الجنسية، جولة تفقدية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، لمتابعة حركة الركاب داخل صالات السفر والوصول، بالتنسيق مع الشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار عادل محجوب.

ويقوم الوفد الروسي، بالتفتيش على الإجراءات الأمنية المتبعة لإنهاء الإجراءات داخل صالات السفر والوصول، وذلك في إطار سعي الجانب الروسي لاستئناف الرحلات المتوقفة إلى المنتجعات المصرية، منذ حادثة سقوط الطائرة الروسية في صحراء العريش عام 2015.

ووصل الوفد الروسي إلى مطار القاهرة، صباح اليوم، الأحد، وغادر مباشرة إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ، ليبدأ متابعة طرق إنهاء الاجراءات داخل صالات السفر والوصول بالمطار، كذلك تفقد المهبط والأسوار الخاصة بالتأمين وطرق نقل الخدمات الجوية على الطائرات.
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