علامات الساعة .. لماذا أخبر عنها الرسول؟ المفتي السابق يجيب

العمل الصالح يعادل أجر 50 صحابيًا

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر الصحابة أن أقواماً من المسلمين في زمن يضعف فيه الدين يكون أجر العمل الصالح فيه بالنسبة للمؤمن مثل أجر خمسين من الصحابة، مستشهدًا بحديث: «لهم أجر خمسين منكم لأنكم تجدون على الخير أعواناً ولا يجدون على الخير أعوانا».





وأضاف أننا نعيش في هذا الزمان بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ من أَن يكون لَهُ مثل أَهله وَمَا لَهُ».





ولفت المفتي السابق، إلى أنه لو خير أي مسلم بين أن يدفع جميع أموال وان يرى الرسول -صلى الله عليه وسلم- لدفعها لحبه وتعلقه بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.



