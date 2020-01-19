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ديني

علامات الساعة .. لماذا أخبر عنها الرسول؟ المفتي السابق يجيب

الأحد 19/يناير/2020 - 06:05 م
علامات الساعة
علامات الساعة
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محمد صبري عبد الرحيم
أوضح الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سبب إخبار النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- عن علامات الساعة، لأنه لا نبي بعده وهو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخاتم النبيين فلابد أن يذكر لنا كل شيء إلى يوم الدين.

وقال «جمعة» خلال إجابته عن سؤال: «عندما أسمع أحاديث أشراط الساعة يصيبني اليأس وأفقد الأمل في إصلاح الحياة فلماذا حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بهذه الأحاديث؟»، أن نبينا محمدًا -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا عن أشياء عجيبة غريبة لم تكن فكانت وهذه علامات لنبوته مثل عندما نرى رعاة الشاة يتطاولون في البنيان وجود حدائق الحيوان والسيارات والطائرات والتكنولوجيا الحديثة فكل هذه من علامات الساعة ولكنها ليست حرامًا أو من المنهيات.

العمل الصالح يعادل أجر 50 صحابيًا
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر الصحابة أن أقواماً من المسلمين في زمن يضعف فيه الدين يكون أجر العمل الصالح فيه بالنسبة للمؤمن مثل أجر خمسين من الصحابة، مستشهدًا بحديث: «لهم أجر خمسين منكم لأنكم تجدون على الخير أعواناً ولا يجدون على الخير أعوانا».

وأضاف أننا نعيش في هذا الزمان بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ من أَن يكون لَهُ مثل أَهله وَمَا لَهُ».

ولفت المفتي السابق، إلى أنه لو خير أي مسلم بين أن يدفع جميع أموال وان يرى الرسول -صلى الله عليه وسلم- لدفعها لحبه وتعلقه بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.

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