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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صباح البلد يستعرض آخر تطورات مؤتمر برلين حول ليبيا.. غدا

الأحد 19/يناير/2020 - 07:22 م
صباح البلد
صباح البلد
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قسم التوك شو
يقدم برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة صدى البلد غدا الاثنين جولته الأسبوعية الإخبارية العربية والدولية.

وتتناول هذه النشرة التي تقدمها الإعلامية رشا مجدي آخر مستجدات مؤتمر برلين حول ليبيا وتطورات تشكيل الحكومة التونسية الجديدة واستعداد النواب البريطانيون لمغادرة البرلمان الأوروبية تحضيرا لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي بنهاية الشهر الجاري .

برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.

ويستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. 

كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.
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