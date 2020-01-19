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حوادث

عاد في غير موعده.. زوج يضبط زوجته مع عشيقها داخل شقته في المعصرة.. تفاصيل

الأحد 19/يناير/2020 - 07:40 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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كتب محمد صبري
تقدم عامل ببلاغ يتهم فيه زوجته باقامة علاقة غير شرعية مع أخر بعد ان ضبطهما داخل غرفة نومه فى أوضاع مخلة، وألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض عليهما وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من عامل يتهم فيه زوجته باقامة علاقة غير شرعية مع أخر بعد أن ضبطهما متلبسين داخل شقته.

واعترفت الزوجة أنها مرتبطة بأخر بعلاقة عاطفية وأنه دائم التردد عليها اثناء غياب زوجها فى فترات عمله ، و قررت أنها فوجئت بقدوم زوجها ليلة ضبطها فى وقت غير موعد قدومه وضبطها فى وضع مخل مع عشيقها .

تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة للتحقيق .
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