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شاهد.. لحظة تجاهل الرئيس السيسي لـ أردوغان في مؤتمر برلين

الأحد 19/يناير/2020 - 09:32 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي يتجاهل أردوغان بمؤتمر برلين
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن كافة الزعماء المشاركين في قمة برلين حول ليبيا تجنبوا التعامل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «زعماء برلين تعاملوا مع أردوغان كأنه جرب، والرئيس السيسي تعامل مع أردوغان كأنه هواء ليس لها وجود».

وأضاف «الرئيس السيسي اعتبر أن أردوغان ليس موجودا وتجاهله بشكل تام».

كانت فعاليات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية انطلقت منذ قليل بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضور عدد من رؤساء الدول المشاركة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس السبت، إلى العاصمة الألمانية "برلين" للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا.
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