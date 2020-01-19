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أماني الخياط تفضح المرشد الجديد للإخوان وتكشف دوره والحركات الإرهابية التي شكلها

الأحد 19/يناير/2020 - 10:27 م
الهارب محمود فتحي
الهارب محمود فتحي
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كـريـم الـخـطـيـب
كشفت الإعلامية أماني الخياط المرشد الجديد لجماعة الإخوان الإرهابية ودوره والحركات الإرهابية التي شكلها.

وقالت أماني الخياط برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» إن محمود فتحي هو شاب سلفي يميل أفكاره للسلفية الجهادية، وهو عضو في التيار الذي كان يقوده حازم صلاح أبو إسماعيل واختاره شباب الإخوان وأطلق عليه "المرشد الجديد".

وأضافت أماني الخياط أن محمود فتحي يقود شباب الإخوان والحراك المسلح ضد الدولة المصرية، وبعض الجماعات زعيم لها من المقاومة الشعبية والحراك الثوري وبعض التنظيمات المسلحة.

وأوضحت أماني الخياط أن محمود فتحي قام بتأسيس 5 حركات ارهابية، وهذا الشاب تسبب في قلق داخل التنظيم، لافتة إلى أن محمود فتحي هو الابن المدلل لخيرت الشاطر وحازم صلاح أبو إسماعيل.

وأشارت أماني الخياط إلى أن محمود فتحي المطلوب منه الآن ضرب الدولة المصرية من خلال الـ 5 حركات وهم حسم ، والمقاومة الشعبية، والعقاب الثوري وكتيبة الإعدام، وثوار بني سويف، ومن خلالها استهداف مؤسسات الدولة المصرية.
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