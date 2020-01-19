السجل المدني الذكي.. استخرج شهادة الميلاد في دقيقة واحدة من الشارع

أتاح قطاع الاحوال المدنية خدمة جديدة وهى السجل المدنى الذكى قبل أيام من احتفالات عيد الشرطة الـ٦٨، والتى يقوم من خلالها المواطن باستخراج شهادات الميلاد بسهولة ويسر ودون عناء الذهاب لمكاتب الأحوال المدنية وفى دقائق بسيطة.



ونشر قطاع الاحوال المدنية الماكينة الجديدة والتى يطلق عليها السجل المدنى الذكى فى أربعة اماكن بشكل مؤقت وهى داخل قطاع الاحوال المدنية بالعباسية وبمطارات شرم الشيخ والغردقة والبحر الاحمر .



وقال مصدر أمنى أنه من المقرر ان يتم نشر الماكينة الجديدة فى كافة محافظات الجمهورية .



وأضاف المصدر ان الماكينة الآن تقوم باستخراج شهادات الميلاد فقط وسيتم بعد ذلك اضافة خدمات استخراج باقى الاوراق الثبوتية.