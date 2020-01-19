حكم دولي يعلق على هدف الأهلي الأول في المقاولون وطرد رامي ربيعة ..فيديو

قال الحكم المساعد الدولي السابق أيمن دجيش، إن طرد رامي ربيعة اليوم أمام المقاولون العرب اليوم بالدوري المصري كان مستحقا.





وقال دجيش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد"، "ربيعة حصل على الإنذار الثاني للاعتراض وليس بسبب الخطأ، الطرد مستحق ولم يتحامل عليه الحكم".





وأكد أن المباراة الأهلي والمقاولون بشكل عام كانت صعبة، ولكن حكم المباراة ومساعديه بذلوا مجهودا كبيرا.





وتابع كان هناك بعض القرارات غير الموفقة بكل تأكيد.





وأوضح هدف الأهلي الأول جاء بعد خطأ واضح على أجايي، ولكن واضح ان تمركز الحكم في ذلك الوقت لم يكن موفق.



