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فن

أحمد مجدى برفقة ياسمين صبرى من كواليس فرصة ثانية

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:14 ص
أحمد مجدى و ياسمين
أحمد مجدى و ياسمين صبرى
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محمد بدران
نشر الفنان الشاب أحمد مجدي، صورة جديدة له عبر حسابه على "إنستجرام" من كواليس مسلسله الجديد "الفرصة الثانية" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان 2020.

وظهر أحمد مجدي في الصورة برفقة النجمة ياسمين صبري بطلة العمل وذلك أثناء التحضيرات لبدء التصوير، وعلق قائلًا: "الاسبوع الثانى فرصة ثانية".

يذكر أن مسلسل "الفرصة الثانية" من بطولة ياسمين صبرى، دياب، أحمد مجدى، أيتن عامر، عمر الشناوى، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل.

ويعد مسلسل "الفرصة الثانية" البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها برمضان الماضي 2019 من خلال مسلسل "حكايتى".

وشارك ياسمين صبرى فى بطولة مسلسل "حكايتى" كل من الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.



أحمد مجدى برفقة ياسمين صبرى من كواليس فرصة ثانية
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