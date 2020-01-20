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رياضة

راشفورد يغيب عن مانشستر يونايتد 6 أسابيع للإصابة

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أوضح أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن مهاجمه ماركوس راشفورد ربما سيبتعد لفترة طويلة بسبب تعرضه لشرخ إجهادي.

وقال سولشار لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: "تعرض لإصابة خطيرة ، إنه شرخ إجهادي وحدث ضد ولفرهامبتون.

وأضاف : سيغيب لفترة، لن يعود قبل عطلة منتصف الموسم ، في المعتاد تحتاج الإصابة إلى ستة أسابيع للشفاء لكني لست طبيبا ثم على الأرجح سيتعافى بعد ذلك".

ومثلما كان الأمر ضربة قوية ليونايتد الذي يعاني من قلة الخيارات في تشكيلته ففقدان راشفورد يمثل مشكلة لجاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا في ظل غياب هاري كين أيضا بسبب الإصابة.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري متأخرا بفارق 30 نقطة عن ليفربول بعد هزيمته 2-0 في ملعب أنفيلد.
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