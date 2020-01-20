الرئيس الجزائري يعود إلى بلاده بعد المشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، مساء أمس الأحد ، إلى الجزائر بعد مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي الذي عقد بالعاصمة الألمانية برلين حول الأزمة الليبية.



ودعا الرئيس تبون ، في كلمته أمام المؤتمر ، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا التي ترفض الجزائر المساس بوحدتها الوطنية وسيادة مؤسساتها.



وشدد الرئيس الجزائري على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة ، ودعوة الفرقاء الليبيين إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية، وأعرب عن استعداد الجزائر لاستضافة الحوار بين الليبيين.