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ديني

وزير الأوقاف يصل نواكشوط للمشاركة في المؤتمر الدولي لعلماء أفريقيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:12 ص
وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
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ا ش ا

وصل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الإثنين إلى نواكشوط، لحضور المؤتمر الدولي المنعقد في موريتانيا تحت عنوان "علماء إفريقيا: التسامح والاعتدال ضد التطرف والاقتتال"، حيث سيلقي كلمة مصر أمام المؤتمر ويتناول جهد الوزارة لتجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للتطرف.

وكان في استقبال الوزير - والذي يحل ضيف شرف على المؤتمر - السفير المصري لدى نواكشوط أحمد سلامه وبعض المسؤولين الموريتانيين.

ويناقش المؤتمر التعاون بين كبار علماء الدين الإسلامي الأفارقة لتوحيد الرؤى ونشر الوسطية ووضع حد لظاهرة التطرف، وكذلك
إستصدار بيان علمي مؤصل وإعلان موحد يعبر عن موقف العلماء ورؤيتهم الشرعية لهذا التحدى الذي يهدد وحدة الأمة ومصالحها الدينية والدنيوية، وخطة عمل وتوصيات للحكومات.

يشار إلى أن مشاركة الوزير تأتي في إطار دور مصر الريادي في نشر الفكر الإسلامي الصحيح، وتأسيسا على العلاقات المصرية الأفريقية وحرص مصر على عمقها الأفريقي لا سيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
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