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محافظ أسوان: الرئيس السيسي وفّى بوعده لأهالي النوبة

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:26 م
محافظ أسوان، اللواء
محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية عبد الباري
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البهى عمرو
قال محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية عبد الباري، إن احتفالية تسليم التعويضات لأهالى النوبة تأتي وفاء بوعد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف اللواء اشرف عطية عبد الباري، خلال الاحتفالية الخاصة بصرف تعويضات أهالى النوبة، أن محافظة أسوان قامت بالمشاركة فى عمل حصر للمواطنين الذين لم يعوضوا .

وتوجه اللواء أشرف عطية عبد الباري، بالشكر للرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على فتح هذا الملف.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فقرة فنية من "اوبريت افراح مصر" لـ فرق الفنون الشعبية للهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة، وذلك خلال احتفالية يوم الوفاء بالوعد، التي بدأت منذ قليل، احتفالية يوم الوفاء بالوعد بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء، و بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات الذكر الحكيم.

وجرى عرض فيلم وثائقي تناول تاريخ إنشاء السد العالي، الذي يعد تجسيدًا لإرادة الشعب المصري وكفاحه من أجل بناء الوطن، ثم تبعه استعراضات غنائيّة أدتها بعض فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي مستوحاة من التراث الشعبي لصعيد مصر.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الاحتفالية الكبرى لصرف تعويضات أهالى النوبة، ممّن أضيروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ولم يتم تعويضهم، والتي تقام في مدينة أسوان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وجاءت الاحتفالية بعنوان "الوفاء بالوعد .. تسليم التعويضات لأهالي النوبة"، بحضور عدد من الوزراء، ومستشارى رئيس الجمهورية، ومحافظ أسوان، وعددٍ من كبار المسئولين بالدولة.
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