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مرأة

لازم تكشف .. 8 أعراض تخبرك بمشكلة في المخ والأعصاب

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:32 م
لازم تكشف .. 8 اعراض
لازم تكشف .. 8 اعراض تخبرك بمشكلة فى المخ والأعصاب
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اسماء محمد
تسبب مشاكل الجهاز العصبي المفاجئة أو الحادة العديد من الأعراض المختلفة اعتمادًا على منطقة الجهاز العصبي المعني بالسكتة الدماغية ونوبة نقص تروية عابرة (TIA) هي أمثلة شائعة من مشاكل حادة.

وذكر موقع "peacehealth" أهم أعراض مشاكل الجهاز العصبي التي تظهر على المريض وليس شرطا أن تظهر جميعها يمكن أن تظهر واحدة فقط.

- الإحساس بتنميل، وخز، وضعف.
- عدم القدرة على تحريك جزء أو كل جانب واحد من الجسم (الشلل).
- عدم وضوح الرؤية وضعف النظر أو فقدان الرؤية في إحدى العينين أو كليهما.
- فقدان الكلام، صعوبة في الكلام، أو صعوبة في فهم الكلام.
- الصداع المفاجئ الحاد.
- الدوخة، عدم الاستقرار، أو عدم القدرة على الوقوف أو المشي.
- الارتباك أو تغيير في مستوى الوعي أو السلوك.
- الغثيان الشديد أو القيء.
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