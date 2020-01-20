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فن

اخبار الفن .. زوج نانسي عجرم يوجه رسالة نارية للقتيل محمد الموسى .. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:27 م
نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها
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شروق ابراهيم
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

رسالة غامضة من زوج نانسي عجرم للقتيل محمد الموسي: ستدفع الثمن غاليا نتيجة طمعك
خرج الطبيب اللبناني فادي الهاشم عن صمته لأول مرة بشأن قتله للسوري محمد حسن الموسى، الذي دخل فيلته ملثما بهدف السرقة، من خلال مقولة شهيرة لكاتبة سلسلة افلام هاري بوتر جي كي رولينج.

رانيا يوسف تثير الجدل من جديد
أثارت الفنانة رانيا يوسف ضجة كبيرة بسبب إبداء الرأي في حال تعرض إحدى بناتها للتلقيح بالخطأ، كما حدث في أحداث مسلسل الآنسة فرح، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث".


فيلم Bad Boys for life يتصدر الـ بوكس أوفيس ..فيديو
تصدر فيلم Bad Boys for Life للنجم العالمي ويل سميث لائحة شباك تذاكر السينما الامريكية الـ بوكس اوفيس بايرادات بلغت 59 مليونا و 175 الف دولار أمريكي بعد مرور ايام على طرحه.


غنّت جالسة على كرسي.. شيرين عبد الوهاب تثير قلق جمهورها في جدة
أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل خلال حفلها الأخير الذي أحيته في الهواء الطلق بمدينة جدة ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم الجمعة الماضي.

جينيفر لوبيز بإطلالة مثيرة في حفل توزيع جوائز SAG ..صور
خطفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز الأنظار خلال حضورها حفل توزيع جوائز SAG بظهورها بفستان اسود مثير، برفقة خطيبها اليكس رودريجرز.


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