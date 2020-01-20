قصة صراع إيران على تسمية الخليج العربي بـ "الفارسي"

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هجوم شديد من قبل الخارجية الإيرانية، وذلك بعد قراره بإرسال حاملة الطائرات شارل ديجول إلى الخليج العربي، حيث رفضت إيران تغريدة الرئيس ماكرون ووصفه الخليج " الفارسي" بـ العربي.





لم يرق هذا الوصف لعباس موسوي المتحدث باسم خارجية إيران، إذ بادر بالرد على تغريدة ماكرون قائلا " نذكر السيد ماكرون بأن الخليج الواقع جنوب إيران له اسم واحد فقط وهو الخليج الفارسي".





وتسعى إيران إلى إطلاق اسم الخليج الفارسي بدلا من الخليج العربي، وذلك للتحكم في حركة الملاحة بمياه الخليج العربي ونقالات النفط التي تعبر من مياهه إلى الخليج الهندي ومن ثم دول العالم.









عربي أم فارسي؟





تستخدم الدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة اسم الخليج العربي في سجلاتها ومناقشاتها الرسمية، أما على الصعيد العالمي فقد جرى استخدام لفظ الخليج الفارسي.





لكن أصل تسمية الخليج العربي ترجح كفة أحقية العرب به، فقد أطلق عليه سابقا اسم خليج البصرة، وخليج القطيف، وخليج البحرين، نظرا لكون تلك البلاد العربية تطل على سواحل الخليح العربي.





وتعتمد جوجل في تسميتها للخليج في خرائطها التسميتين، العربي والفارسي، وذلك بعد أن أقرت في 2012 تسمية الخليج العربي، لكن ذلك عرضها إلى انتقادات إيرانية كبيرة، ما دفعها إلى اعتماد التسميتين.





إضافة إلى ذلك فإن الدول العربية المتشاطئة على الخليج تطل بسواحل مساحتها نحو 3,490 كيلومتر وهو أطول من الساحل الإيراني، إذ تملك إيران ساحلًا يبلغ طوله 2,440 كيلومترًا على الخليج العربي، وبهذا فإن الساحل العربي أطول بحوالي 1,050 كيلومترًا من الساحل الإيراني.

ويطل على ساحل الخليج سبع دول عربية هي ، الإمارات والبحرين وقطر والسعودية وعمان والعراق والكويت، فيما تطل إيران على الخليج بمدن شيرز وبوشهر.





أهمية الخليج العربي





تعد أهمية الخليج العربي الاستراتيجية هي السبب وراء دوافع إيران لتسمية الخليج بالفارسي، وتكمن أهمية الخليج العربي في أنه أحد أهم الممرات المائية لدول الخليج، بسبب ارتباطه بموانئ الدول الخليجية بالمحيط الهندي، واعتباره ممر نقل نفط الدول الخليجية إلى العالم.



