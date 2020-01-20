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أخبار العالم

صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:16 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، والتي تعد مغايرة لما كان متوقع طيلة الأعوام الماضية.

وقال البنك الدولي حسب "ديلي ميل"، إنه من المتوقع أن يتفوق الاقتصاد البريطاني على منطقة اليورو في العامين الأولين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتوقع صندوق النقد أن تشهد منطقة اليورو نموا اقتصاديا بنسبة 1.3% عام 2020، و1.4% عام 2021.

وأشار إلى أن الاقتصاد البريطاني قد يشهد نموًا اقتصاديًا بنسبة 1.4 في المائة هذا العام و 1.5 في المائة العام المقبل.

وتعتمد تنبواءات صندوق النقد الدولي بالنمو الاقتصادي المستقر للمملكة المتحدة يعتمد على خروج منظم من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الجاري.
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