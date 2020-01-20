كلية تربية عين شمس تعلن عن فتح باب تقديم دبلومات مهنية متخصصة لمدارس(STEM)

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واضاف أبو العينين ، طرح دبلومات تخصصية جديدة لإعداد الكوادر للعمل بمدارس (STEM) للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة تماشيًا لاحتياجات السوق، حيث سيتم البدء بفتح دبلومتين جديدتين بقرار وزاري وسوف تبدأ الدراسة فيهما مع بداية الفصل الدراسي الثاني الدبلومة المهنية لإعداد المعلم لخريجي الأقسام العلمية والدبلومة المهنية لإعداد القيادات لجميع الأقسام حيث بدء فتح باب القبول من اليوم ١١ يناير وحتى نهاية الشهر الجاري .اكد خلال تصريحاته عن قبول الاحد الاقصي من المتقدمين هو 50 فقط وان تكون الدراسة يوما واحد في الاسبوع بالنسبة الي دبلومة اعداد المعلم وهي يوم الجمعه اما بالنسبة الي اعداد القيادات فهي ايضا يوم واحدا وهو السبت منوها عن مميزات الدبلومة أوضح عميد كلية التربية أن الدبلومات الجديدة تؤهل مباشرة للعمل بمدارس STEM ومن المقرر أن تتم الدراسة من خلال أحدث القاعات التعليمية الذكية المعدة خصيصًا لتلاءم البرامج الدراسية بتلك الدبلومات، منوهًا إلى أن شروط التقدم للدراسة بدبلومات STEM المهنية تتضمن أن يكون الدارس حاصل على مؤهل تربوي من أحد الجامعات المصرية بتقدير عام جيد على الأقل، وأن يجتاز اختبار اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى أو أن يكون حاصلًا على شهادة ICDL – IC3.وأوضح الدكتور ماجد أبو العينين أن مثل هذه الدبلومات تأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي من أجل إعداد وتنمية كوادر بشرية ذات مهارات مميزة ومعرفة متكاملة لديها القدرة على التعامل مع المشكلات المركبة وخدمة المجتمع.وقال عميد تربية إن لائحة الكلية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات تراعي خصائص وهيكل التعليم لمراحل الدراسات العليا حيث تقدم الكلية برنامجي إعداد المعلم وإعداد والقيادات STEM لتقديم حلولا لمشكلات سوق العمل بالإضافة إلى أنشطة تدريبية لتنمية الموارد البشرية في جميع المجالات وتفتح الكلية أبوابها للخريجين في مختلف المجالات بالقطاعين الخاص والعام للالتحاق بدبلومات دراسية مميزة.