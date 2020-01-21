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أخبار العالم

صحيفة بريطانية تكشف عن هوية زعيم داعش المجهول

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:32 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن مصادر مخابراتية أن خليفة زعيم داعش السابق أبو بكر البغدادي، هو أمير محمد عبد الرحمن المولي الصلبي، والمعروف باسم "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي". 

وقالت المصادر وفق الصحيفة إن الزعيم الجديد للتنظيم هو "المولى"، وهو قيادي بارز في التنظيم الإرهابي. 

ووفقا للصحيفة ينحدر الزعيم الجديد للتنظيم الإرهابي من أصل تركماني عراقي، ليكون أول زعيم غير عربي للتنظيم. 

وقاد "المولي" الهجمات التي قام بها تنظيم داعش في العراق، ضد الأقلية الإيزيدية في عام 2014، حيث قُتل على يده المئات. 

وكانت الولايات المتحدة قد رصدت عام 2019 مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار، لمن يرشد عن "المولى"، ومكان اختبائه. 

وأعلن الجيش الأمريكي في أكتوبر الماضي مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في عملية أمريكية بسوريا، ليعلن بعدها التنظيم عن تولي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعامة التنظيم. 
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