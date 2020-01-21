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تعليم

مستشفى القلب الجامعي بأسيوط ينقذ مريضة مصابة بانشطار في الشريان الأورطي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:57 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى القلب الجامعي بأسيوط في إنقاذ مريضة تبلغ من العمر 42 عاما مصابة بانشطار  فى الشريان الأورطى فى عملية جراحية معقدة استغرقت 8 ساعات متواصلة.

وقال الدكتور حسام العربي، مدير مستشفى القلب الجامعي، إن المستشفى استقبل المريضة التى كانت تعانى من آلام مبرحة حادة بجدار الصدر، وبإجراء الأشعة  التليفزيونية على القلب والأشعة المقطعية على الشريان الأورطى، أظهرت إصابتها بانشطار بجدار الشريان الأورطى  ممتد من الجزء الصاعد من الشريان وحتى الشريان الحرقفى الأيمن، مصاحب له ارتجاع شديد بالصمام الأورطى وتمدد وعائي قارب على الانفجار بجذر الشريان الأورطى .

وأضاف الدكتور حسام العربي أنه تم تشكيل فريق من أطباء جراحة القلب والصدر على الفور برئاسة محمود الحسيني، مدرس جراحة القلب والصدر بمستشفى القلب الجامعي، وبمعاونة الدكتور ياسر حمدي، مدرس جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد زيدان، مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور عمر عرفات، ماكينة القلب المفتوح، وذلك لمناظرة الحالة، وتقرر إجراء عملية جراحية عاجلة تم استبدال خلالها الصمام الأورطى وجذر الشريان الأورطى والجزء الصاعد ونصف قوس الشريان الأورطى، وإعادة زرع الشرايين التاجية للقلب بجذع الشريان الأورطي، كما شارك في العملية فريق التخدير الطبي برئاسة الدكتور محمد علي، مدرس التخدير والرعاية المركزة، والدكتور محمد سيد مدرس مساعد التخدير .

وأشاد بما يتلقاه المستشفى من دعم ورعاية من الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والتعاون والتنسيق القائم مع  الدكتور أحمد غنيم، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد عياد، نائب مدير مستشفى القلب والصدر لشئون جراحة القلب.

وأوضح أن المريضة خرجت لقضاء فترة النقاهة لمدة 72 ساعة بالرعاية الحرجة لجراحة القلب، ثم 72 ساعة أخرى بالقسم الداخلي حتى تماثلت للشفاء وعادت إلى منزلها تمارس حياتها بصورة طبيعية.

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