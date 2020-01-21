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رياضة

كارتيرون يطلب تقريرا عن لاعبي نادي الزمالك

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من سامي الشيشيني، مدرب الفريق، إعداد تقرير مباشر خلال التدريبات بتدوين مدى استجابة اللاعبين لفقرات التدريب الخاصة بالتسديد وأداء بعض الجمل الفنية.

وحرص كارتيرون على تسجيل التقرير لمعرفة النتيجة النهائية لكل لاعب ومدى استجابتهم للتدريبات.

وقام الشيشيني بتدوين أداء اللاعبين بشكل مباشر في تقرير على هامش التدريبات الجماعية اليوم.


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ويستعد الفريق لمواجهة مازيمبي الجمعة المقبل، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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