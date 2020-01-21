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اقتصاد

ماستر كارد تمنح بنك القاهرة جائزة الأسرع نموا للبطاقات الائتمانية 2019

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:03 م
خلال تسليم الجائزة
خلال تسليم الجائزة
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محمد يحيي

منحت شركة ماستر كارد العالمية؛ بنك القاهرة جائزة أسرع نمو للبطاقات الإئتمانية في مصر للعام 2019، مشيرة إلي أن بنك القاهرة كان الأسرع نموا في عمليات إصدار بطاقات الإئتمان المميزة وتحقيق أعلي معدل نمو في عدد و قيمة المعاملات الشرائية.

وقامت الشركة بتنظيم حفل لتسليم الجائزة لـ طارق فايد، رئيس البنك و نائبه حازم  حجازي، و عمرو نصير، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، و مجدي حسن، مدير عام ماستر كارد بمصر وباكستان و محمد عاصم المدير التنفيذي للشركة بمصر.

قال "فايد" في تصريحات له اليوم، إن منح البنك الجائزة، يعكس الدور الريادي لمصرفه في مجال البطاقات الائتمانية واصداراتها وهو ما أنعكس علي الحصة السوقية له.

ذكر " فايد" أن  محفظة البنك من  البطاقات الائتمانية تخطت حاجز الــ 100 الف بطاقة خلال عام 2019، وكانت واحدة من أهم المنتجات التي عملنا عليها معًا لتقديم أفضل خدمات مصرفية تنافسية للأفراد،إلى جانب نمو المحفظة الائتمانية (الأرصدة المدينة) لتصل إلى أكثر من 3 أضعاف مقارنة بعام 2017.

وأوضح أن البنك يقدم باقة من بطاقات ماستر كارد الائتمانية التى تناسب كل العملاء مثل البطاقه الفضية ، بطاقة تيتانيوم و بطاقة وارلد ايليت. ويولي بنك القاهرة إهتمامًا بالغًا للبطاقات الائتمانية بإتاحة العديد من الخدمات مثل إضافة خدمــة الـ"Contactless"، وبرنامج التقسيط على البطاقات الائتمانية بالإضافة إلى قيام البنك بحملات ترويجية مكثفة خلال عام 2019 مثل حملات "الكاش باك" المتنوعة التي تغطي كافة انواع المعاملات مثل معاملات الشراء المحلية والدولية والدفع عبر الإنترنت وأيضا حملات التقسيط بدون فوائد لبعض أنواع المعاملات مثل حجز الفنادق وتذاكر الطيران وغيرها.

كما قام البنك بتقديم خصومات وتخفيضات حصرية لحاملي بطاقات بنك القاهرة تصل إلى 30%وتشمل بطاقات"الائتمان"وبطاقات "الخصم المباشر"و "المدفوعة مقدما"عند مجموعة منتقاه من المتاجر والمحلات والمطاعم وغيرها من الأماكن الترفيهية ، بالإضافة إلي قيام البنك بحملات تنشيط للبطاقات الائتمانية.

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