AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

إصابة يسرا باللوكيميا.. 3 طرق تساهم في اكتشاف المرض

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:15 م
إصابة يسرا بـ اللوكيميا
إصابة يسرا بـ اللوكيميا
Advertisements
آية التيجي

كشفت الفنانة يسرا عن حقيقة تعرضها للإصابة بمرض سرطان الدم، مؤكدة أنها مرت بأصعب لحظات حياتها، التي عاشتها خاصة فى فترة توهجها وتألقها الفني، ونقدم فيما يلي أبرز المعلومات عن سرطان الدم، أو ما يعرف طبيا بمرض اللوكيميا.

ويعد سرطان الدم أو اللوكيميا هو سرطان الأنسجة التي تشكل الدم في الجسم، بما في ذلكَ نخاع العظم والجهاز اللمفي، ويوجد العديد من أنواع سرطان الدم، حيث أن بعض أشكال سرطان الدم شيوعا تظهر عند الأطفال، والأنواع الأخرى غالبا ما تصيب الكبار.

إقرأ ايضا:
لو قررت تنزل الجيم.. 10 نصائح فعالة لخسارة الوزن بفاعلية
الفيروس الغامض.. كل ما تريد معرفته عن كورونا الجديد الذي يهدد العالم

يتضمن سرطان الدم زيادة عدد كرات الدم البيضاء، حيث إن كريات الدم البيضاء لديكَ هي محارب فعال للعدوى، ولكن عندما تكون موجودة بنسبتها الطبيعية، وتنقسم بطريقة منظمة، حسب احتياج جسمكَ، وفقا لما ذكر في صحيفة "مايو كلينك" الطبية.

ويمكن تشخيص الأطباء سرطان الدم المزمن خلال اختبارات فحص الدم الروتينية، قبلما تبدأ أي أعراض. إن حدث ذلك، أو كانت لديك أعراض وعلامات ترشح وجود سرطان الدم، يمكنك اتباع الاختبارات التشخيصية الآتية:

1- الفحص البدني:
 سوف يبحث طبيبك عن علامات طبية خاصة بسرطان الدم، مثل شحوب الجلد جراء فقر الدم، وانتفاخ العقد اللمفية، وتضخم الكبد والطحال.

2- اختبارات الدم:
بالنظر إلى عينة دمك، يستطيع طبيبك تحديد إن كنت تملك خلايا دم بيضاء أو حمراء أو صفائح دموية غير طبيعية، و تشخيص إصابتك بسرطان الدم من خلالها.

3- فحص نخاع العظم:
وسوف يوصي طبيبك باستخراج عينة من نخاع العظم لعظمة الورك، حيث تُستخرَج عينة نخاع العظم باستخدام إبرة طويلة ورفيعة، و ترسل العينة إلى المختبر للكشف عن الخلايا المميزة لسرطان الدم. هناك اختبارات خاصة سرطان الدم تعطي فكرة عن خصائص محددة تستخدم في تحديد خيارات علاجك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة: ثلث مرضى سرطان الرئة يعانون من الاكتئاب

اعراض الإصابة بسرطان الدم .. احذر ظهور البقع الحمراء على البشرة

بعد اعتراف يسرا بهذا المرض.. 9 أعراض خطيرة تنذر بإصابتك بـ اللوكيميا

الفيروس الغامض.. كل ما تريد معرفته عن كورونا الجديد الذي يهدد العالم

عوامل وراثية وبيئية.. أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بـ اللوكيميا

ترشيحاتنا

فضحوا كبار الهاربين.. العاملون في قناة الشرق يسيطرون على موقعها الإلكتروني.. فيديو

كان فاكرها تحت تأثير المخدر.. طبيب لبناني يتحرش بمريضة والنهاية صادمة

الأمير ويليام يشيد بالإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية خلال لقاء الرئيس

أبو الغيط: بوتين ألقى بقفازه في وجه الجميع خلال اجتماع برلين

الرئيس السيسى يعود لأرض الوطن بعد مشاركته في قمتي برلين وبريطانيا إفريقيا للاستثمار

الباز يكشف سر حفاوة استقبال بروس جونسون للرئيس السيسي وموقفه من أردوغان .. فيديو

AdvertisementS

كان فاكرها تحت تأثير المخدر.. طبيب لبناني يتحرش بمريضة والنهاية صادمة

انفراج أزمة كبيرة في الأهلي.. وليد أزارو ينتقل إلى الاتفاق السعودي بـ 700 ألف دولار لمدة 6 أشهر.. تفاصيل

حادث سير لـ مصطفى محمد نجم الزمالك قبل مواجهة مازيمبي.. شاهد

الكاف يعمق جراح النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بأبطال إفريقيا

بعد مقتل عشرات المرتزقة.. تركيا توجه دعوة للمشير خليفة حفتر

بسبب سهراته الحمرا.. بسمة وهبة تحذر لاعبا بنادي شهير على الهواء

المصري يحسم مصير عودة حسام حسن لتدريب الفريق بشكل رسمي

أكبر محترف فى العالم.. نادى مصري يضم لاعبا عمره 75 عاما

رضا عبد العال لجماهير الزمالك: كهربا ضرب مدرب النادي السابق.. وأوناجم بيشوف الفانلة الحمراء بيترعب

أبو الغيط: بوتين ألقى بقفازه في وجه الجميع خلال اجتماع برلين

مباريات نارية .. تعرف على مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022

حاول اغتيال مبارك.. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن الإرهابي حسام الغمري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالزغاريد والأفراح .. أهالي الجيزة يستقبلون أبو العينين ويؤكدون: طول عمرك جنبنا لأنك واحد مننا .. فيديو وصور

أب يشتري سيارة إطفاء عبر الإنترنت ويحولها إلى سيارة عائلية.. شاهد النتيجة

7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد