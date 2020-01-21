إصابة يسرا باللوكيميا.. 3 طرق تساهم في اكتشاف المرض

كشفت الفنانة يسرا عن حقيقة تعرضها للإصابة بمرض سرطان الدم، مؤكدة أنها مرت بأصعب لحظات حياتها، التي عاشتها خاصة فى فترة توهجها وتألقها الفني، ونقدم فيما يلي أبرز المعلومات عن سرطان الدم، أو ما يعرف طبيا بمرض اللوكيميا.

ويعد سرطان الدم أو اللوكيميا هو سرطان الأنسجة التي تشكل الدم في الجسم، بما في ذلكَ نخاع العظم والجهاز اللمفي، ويوجد العديد من أنواع سرطان الدم، حيث أن بعض أشكال سرطان الدم شيوعا تظهر عند الأطفال، والأنواع الأخرى غالبا ما تصيب الكبار.

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يتضمن سرطان الدم زيادة عدد كرات الدم البيضاء، حيث إن كريات الدم البيضاء لديكَ هي محارب فعال للعدوى، ولكن عندما تكون موجودة بنسبتها الطبيعية، وتنقسم بطريقة منظمة، حسب احتياج جسمكَ، وفقا لما ذكر في صحيفة "مايو كلينك" الطبية.

ويمكن تشخيص الأطباء سرطان الدم المزمن خلال اختبارات فحص الدم الروتينية، قبلما تبدأ أي أعراض. إن حدث ذلك، أو كانت لديك أعراض وعلامات ترشح وجود سرطان الدم، يمكنك اتباع الاختبارات التشخيصية الآتية:

1- الفحص البدني:

سوف يبحث طبيبك عن علامات طبية خاصة بسرطان الدم، مثل شحوب الجلد جراء فقر الدم، وانتفاخ العقد اللمفية، وتضخم الكبد والطحال.

2- اختبارات الدم:

بالنظر إلى عينة دمك، يستطيع طبيبك تحديد إن كنت تملك خلايا دم بيضاء أو حمراء أو صفائح دموية غير طبيعية، و تشخيص إصابتك بسرطان الدم من خلالها.